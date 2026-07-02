CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Société Générale (Societe Generale)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Société Générale (Societe Generale)-Aktie bei 48,43 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 206,484 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 15 975,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,37 EUR belief. Damit wäre die Investition 59,76 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 54,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at