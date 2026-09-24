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WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

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Société Générale (Societe Generale)-Performance 24.09.2026 10:03:25

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr verdient

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Société Générale (Societe Generale)-Papiers betrug an diesem Tag 57,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 174,825 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 72,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 631,12 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,31 Prozent erhöht.

Société Générale (Societe Generale) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

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