SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|SRTeleperformance-Anlage im Blick
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20.05.2026 10:04:25
CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades SRTeleperformance-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen SRTeleperformance-Anteile an diesem Tag bei 317,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 31,516 SRTeleperformance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.05.2026 2 393,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75,94 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 76,07 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte SRTeleperformance einen Börsenwert von 4,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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