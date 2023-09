CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen SRTeleperformance-Investment verloren

Vor Jahren SRTeleperformance-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.09.2020 wurden SRTeleperformance-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SRTeleperformance-Aktie bei 249,90 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investierten, hätten nun 40,016 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SRTeleperformance-Aktie auf 129,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 162,06 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 48,38 Prozent gleich.

SRTeleperformance wurde am Markt mit 7,84 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at