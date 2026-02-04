SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Profitabler SRTeleperformance-Einstieg?
|
04.02.2026 10:04:58
CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SRTeleperformance-Investment von vor 10 Jahren verloren
SRTeleperformance-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die SRTeleperformance-Aktie an diesem Tag 75,93 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 131,700 SRTeleperformance-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 943,24 EUR, da sich der Wert einer SRTeleperformance-Aktie am 03.02.2026 auf 52,72 EUR belief. Damit wäre die Investition 30,57 Prozent weniger wert.
SRTeleperformance wurde am Markt mit 3,29 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|52,74
|-0,68%
