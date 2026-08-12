CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SRTeleperformance von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der SRTeleperformance-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 360,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SRTeleperformance-Aktie investiert, befänden sich nun 27,724 SRTeleperformance-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 956,20 EUR, da sich der Wert einer SRTeleperformance-Aktie am 11.08.2026 auf 70,56 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 1 956,20 EUR entspricht einer negativen Performance von 80,44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SRTeleperformance eine Börsenbewertung in Höhe von 3,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at