Langfristige Anlage 11.03.2026 10:03:51

CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SRTeleperformance von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen SRTeleperformance-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden SRTeleperformance-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die SRTeleperformance-Aktie bei 99,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das SRTeleperformance-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,066 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.03.2026 521,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,80 EUR belief. Damit wäre die Investition 47,86 Prozent weniger wert.

Am Markt war SRTeleperformance jüngst 3,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

