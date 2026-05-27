SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

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Profitables SRTeleperformance-Investment? 27.05.2026 10:03:35

CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren SRTeleperformance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die SRTeleperformance-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 78,53 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,273 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,80 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 18,20 Prozent gleich.

Alle SRTeleperformance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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