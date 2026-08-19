SR.Teleperformance Aktie

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WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

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Lukrative SRTeleperformance-Investition? 19.08.2026 10:03:37

CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SRTeleperformance-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der SRTeleperformance-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82,44 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SRTeleperformance-Aktie investiert, befänden sich nun 1,213 SRTeleperformance-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SRTeleperformance-Papiers auf 68,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,43 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 83,43 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,57 Prozent.

Insgesamt war SRTeleperformance zuletzt 3,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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