CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SRTeleperformance-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SRTeleperformance-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 271,30 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,686 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 61,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,38 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 77,16 Prozent vermindert.

SRTeleperformance wurde am Markt mit 3,63 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at