CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SRTeleperformance-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SRTeleperformance-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die SRTeleperformance-Aktie an diesem Tag bei 83,68 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 119,503 SRTeleperformance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SRTeleperformance-Papiers auf 57,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 847,51 EUR wert. Damit wäre die Investition um 31,52 Prozent gesunken.

Insgesamt war SRTeleperformance zuletzt 3,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at