Thales Aktie
WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329
|Lohnender Thales-Einstieg?
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20.11.2026 10:03:33
CAC 40-Titel Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thales-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Thales-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 89,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Thales-Aktie investiert hätte, hätte er nun 112,045 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 25 501,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 227,60 EUR belief. Mit einer Performance von +155,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Thales eine Börsenbewertung in Höhe von 46,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Thales S.A.
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