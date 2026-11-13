Thales Aktie

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WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329

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Rentabler Thales-Einstieg? 13.11.2026 10:03:46

CAC 40-Titel Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Thales gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Thales-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Thales-Aktie 81,30 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,300 Thales-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 227,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 797,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 179,70 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Thales betrug jüngst 47,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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