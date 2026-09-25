CAC 40-Titel Thales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thales von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Thales eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Thales-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Thales-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81,26 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Thales-Aktie investierten, hätten nun 1,231 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 285,75 EUR, da sich der Wert einer Thales-Aktie am 24.09.2026 auf 232,20 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 185,75 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Thales belief sich zuletzt auf 49,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at