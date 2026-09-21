CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Unibail-Rodamco-Papiers betrug an diesem Tag 47,98 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert, befänden sich nun 20,842 Unibail-Rodamco-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 940,81 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 18.09.2026 auf 93,12 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,08 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 13,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at