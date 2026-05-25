Unibail-Rodamco Aktie

Unibail-Rodamco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

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Lohnende Unibail-Rodamco-Investition? 25.05.2026 10:03:55

CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.05.2025 wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78,74 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127,000 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 395,22 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 22.05.2026 auf 97,60 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 395,22 EUR entspricht einer Performance von +23,95 Prozent.

Unibail-Rodamco war somit zuletzt am Markt 14,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
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