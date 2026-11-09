Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lohnende Unibail-Rodamco-Anlage?
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09.11.2026 10:03:46
CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 09.11.2025 wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,88 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 111,259 Unibail-Rodamco-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 94,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 476,19 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,76 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 13,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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