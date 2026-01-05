Unibail-Rodamco Aktie

Lukrative Unibail-Rodamco-Investition? 05.01.2026 10:03:53

CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,356 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,47 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 02.01.2026 auf 92,52 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 25,47 Prozent.

Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich jüngst auf 13,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
