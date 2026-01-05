Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lukrative Unibail-Rodamco-Investition?
|
05.01.2026 10:03:53
CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,356 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,47 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 02.01.2026 auf 92,52 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 25,47 Prozent.
Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich jüngst auf 13,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
