CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Unibail-Rodamco-Investition eingebracht

Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 52,02 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Unibail-Rodamco-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,223 Unibail-Rodamco-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 016,92 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 21.07.2023 auf 52,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,69 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Unibail-Rodamco einen Börsenwert von 7,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at