WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

22.12.2025 10:04:06

CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Unibail-Rodamco-Einstiegs gewesen.

Am 22.12.2020 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Unibail-Rodamco-Anteile an diesem Tag bei 62,26 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 160,617 Unibail-Rodamco-Papiere. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Anteile wären am 19.12.2025 14 802,44 EUR wert, da der Schlussstand 92,16 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,02 Prozent vermehrt.

Unibail-Rodamco wurde am Markt mit 13,21 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Nachrichten zu Unibail-Rodamco

Analysen zu Unibail-Rodamco

27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
