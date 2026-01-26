Unibail-Rodamco Aktie

Unibail-Rodamco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Unibail-Rodamco-Einstieg? 26.01.2026 10:04:21

CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Unibail-Rodamco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Unibail-Rodamco-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Unibail-Rodamco-Papier an diesem Tag bei 229,70 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,435 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 39,60 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 23.01.2026 auf 90,96 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,40 Prozent verringert.

Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Unibail-Rodamco

mehr Nachrichten