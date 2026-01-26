CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Unibail-Rodamco-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Unibail-Rodamco-Papier an diesem Tag bei 229,70 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,435 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 39,60 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 23.01.2026 auf 90,96 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,40 Prozent verringert.

Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at