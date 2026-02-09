Unibail-Rodamco Aktie

WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

Rentable Unibail-Rodamco-Investition? 09.02.2026 10:04:28

CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Unibail-Rodamco-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,07 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investierten, hätten nun 161,108 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2026 auf 96,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 476,08 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 476,08 EUR, was einer positiven Performance von 54,76 Prozent entspricht.

Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

