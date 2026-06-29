Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Unibail-Rodamco-Anlage unter der Lupe
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29.06.2026 10:03:53
CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Unibail-Rodamco-Papier an diesem Tag 47,04 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 21,259 Unibail-Rodamco-Aktien. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Papiere wären am 26.06.2026 2 197,07 EUR wert, da der Schlussstand 103,35 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 119,71 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Unibail-Rodamco betrug jüngst 14,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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