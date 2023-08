CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unibail-Rodamco verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Unibail-Rodamco-Aktien gewesen.

Am 21.08.2022 wurden Unibail-Rodamco-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 56,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 178,221 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2023 gerechnet (47,20 EUR), wäre das Investment nun 8 412,05 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 15,88 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Unibail-Rodamco eine Börsenbewertung in Höhe von 6,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at