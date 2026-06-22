CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Unibail-Rodamco-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Unibail-Rodamco-Papier 81,18 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investierten, hätten nun 1,232 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Papiere wären am 19.06.2026 121,58 EUR wert, da der Schlussstand 98,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,58 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Unibail-Rodamco eine Marktkapitalisierung von 14,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at