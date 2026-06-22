Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Unibail-Rodamco-Performance im Blick
|
22.06.2026 10:04:20
CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr verdient
Die Unibail-Rodamco-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Unibail-Rodamco-Papier 81,18 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investierten, hätten nun 1,232 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Papiere wären am 19.06.2026 121,58 EUR wert, da der Schlussstand 98,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,58 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Unibail-Rodamco eine Marktkapitalisierung von 14,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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