Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lukratives Unibail-Rodamco-Investment?
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07.09.2026 10:04:00
CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Unibail-Rodamco-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 250,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,976 Unibail-Rodamco-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 3 883,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 97,14 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 61,17 Prozent.
Unibail-Rodamco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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