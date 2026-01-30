CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Valeo SA-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Valeo SA-Papiers betrug an diesem Tag 11,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,083 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Valeo SA-Aktie auf 12,11 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,99 EUR wert. Mit einer Performance von +9,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Valeo SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at