Valeo Aktie

Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Valeo SA-Einstieg? 30.01.2026 10:03:53

CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Valeo SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Valeo SA-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Valeo SA-Papiers betrug an diesem Tag 11,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,083 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Valeo SA-Aktie auf 12,11 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,99 EUR wert. Mit einer Performance von +9,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Valeo SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Valeo SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Valeo SA

mehr Analysen
23.01.26 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Valeo Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Valeo Neutral UBS AG
05.01.26 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Valeo Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Valeo SA 11,78 -3,40% Valeo SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.01.26 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen