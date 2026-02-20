CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Valeo SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 41,37 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Valeo SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,417 Valeo SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 31,46 EUR, da sich der Wert einer Valeo SA-Aktie am 19.02.2026 auf 13,02 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,54 Prozent abgenommen.

Valeo SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at