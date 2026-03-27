Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Rentabler Valeo SA-Einstieg?
|
27.03.2026 10:05:09
CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Valeo SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Valeo SA-Anteile bei 9,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 086,248 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 10,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 340,43 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 13,40 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Valeo SA einen Börsenwert von 2,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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