Valeo Aktie

Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

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Valeo SA-Investment im Blick 10.04.2026 10:03:36

CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Valeo SA-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Valeo SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27,62 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Valeo SA-Aktie investierten, hätten nun 36,206 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,91 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 395,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,50 Prozent verringert.

Valeo SA wurde am Markt mit 2,72 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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