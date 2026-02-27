CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Valeo SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Valeo SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Valeo SA-Aktie bei 11,29 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 88,613 Valeo SA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (12,71 EUR), wäre die Investition nun 1 125,83 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 12,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Valeo SA eine Marktkapitalisierung von 3,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at