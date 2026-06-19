CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Valeo SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Valeo SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Valeo SA-Papiers betrug an diesem Tag 8,96 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 116,321 Valeo SA-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 969,86 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Papiers am 18.06.2026 auf 13,41 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 49,70 Prozent.

Insgesamt war Valeo SA zuletzt 3,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at