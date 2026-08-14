CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Valeo SA-Aktien verdienen können.

Am 14.08.2025 wurde die Valeo SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Valeo SA-Aktie an diesem Tag bei 10,40 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,154 Valeo SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 1 412,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,69 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,20 Prozent.

Am Markt war Valeo SA jüngst 3,52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at