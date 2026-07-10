CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Valeo SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurde die Valeo SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Valeo SA-Anteile 40,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 250,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen Valeo SA-Aktien wären am 09.07.2026 3 115,00 EUR wert, da der Schlussstand 12,46 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,85 Prozent verringert.

Insgesamt war Valeo SA zuletzt 2,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at