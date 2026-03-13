CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren bedeutet

Am 13.03.2021 wurde die Valeo SA-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,51 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Valeo SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,278 Valeo SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 10,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,20 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,80 Prozent verringert.

Der Marktwert von Valeo SA betrug jüngst 2,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at