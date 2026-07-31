CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Valeo SA-Aktie Anlegern gebracht.

Valeo SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Valeo SA-Anteile bei 24,38 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 410,172 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 144,38 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Papiers am 30.07.2026 auf 14,98 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,56 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Valeo SA bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at