Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Performance unter der Lupe
|
26.12.2025 10:03:34
CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Valeo SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Valeo SA-Aktie bei 47,82 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 209,132 Valeo SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Valeo SA-Papiers auf 11,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 377,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,22 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Valeo SA bezifferte sich zuletzt auf 2,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
