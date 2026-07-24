CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Valeo SA-Aktien verlieren können.

Am 24.07.2023 wurden Valeo SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,48 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Valeo SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,555 Valeo SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (14,06 EUR), wäre die Investition nun 654,33 EUR wert. Damit wäre die Investition um 34,57 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Valeo SA betrug jüngst 3,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at