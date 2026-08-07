Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Rentables Valeo SA-Investment?
|
07.08.2026 10:03:56
CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Valeo SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 45,97 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,175 Valeo SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 31,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,53 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,39 Prozent verringert.
Am Markt war Valeo SA jüngst 3,64 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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