CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Valeo SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Valeo SA-Anteilen an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,67 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Valeo SA-Aktie investierten, hätten nun 56,609 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 10,67 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 603,74 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,63 Prozent abgenommen.

Alle Valeo SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at