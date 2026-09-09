Veolia Environnement Aktie

Veolia Environnement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

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Rentable Veolia Environnement-Anlage? 09.09.2026 10:03:55

CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Veolia Environnement eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Veolia Environnement-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag 19,87 EUR wert. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 503,232 Veolia Environnement-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 31,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 078,25 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60,78 Prozent.

Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 23,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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