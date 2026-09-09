Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Rentable Veolia Environnement-Anlage?
|
09.09.2026 10:03:55
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Veolia Environnement-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag 19,87 EUR wert. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 503,232 Veolia Environnement-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 31,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 078,25 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60,78 Prozent.
Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 23,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veolia Environnement S.A.
Analysen zu Veolia Environnement S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veolia Environnement S.A.
|31,53
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.