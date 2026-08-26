Veolia Environnement Aktie

Veolia Environnement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

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Profitable Veolia Environnement-Investition? 26.08.2026 10:03:29

CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Veolia Environnement eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Veolia Environnement-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Veolia Environnement-Anteile bei 28,06 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 3,564 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Veolia Environnement-Papiers auf 34,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,35 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Veolia Environnement einen Börsenwert von 24,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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