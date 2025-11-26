Veolia Environnement Aktie

Profitables Veolia Environnement-Investment? 26.11.2025 10:03:57

CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Veolia Environnement-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Veolia Environnement-Anteile an diesem Tag bei 19,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Veolia Environnement-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,634 Veolia Environnement-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 525,34 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 25.11.2025 auf 28,98 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 525,34 EUR entspricht einer Performance von +52,53 Prozent.

Veolia Environnement markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

