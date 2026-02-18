Veolia Environnement Aktie

Veolia Environnement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

Veolia Environnement-Performance 18.02.2026 10:04:02

CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Veolia Environnement-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 21,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,651 Veolia Environnement-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Veolia Environnement-Papiers auf 33,71 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,78 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,78 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich jüngst auf 24,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

