Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Veolia Environnement-Performance
|
18.02.2026 10:04:02
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Veolia Environnement-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 21,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,651 Veolia Environnement-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Veolia Environnement-Papiers auf 33,71 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,78 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,78 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich jüngst auf 24,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!