Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Veolia Environnement-Investition
|
11.11.2026 10:03:54
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Veolia Environnement-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,22 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 342,231 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 34,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 735,11 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 17,35 Prozent gleich.
Veolia Environnement wurde am Markt mit 25,26 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veolia Environnement S.A.
Analysen zu Veolia Environnement S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veolia Environnement S.A.
|34,56
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.