Veolia Environnement Aktie

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WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

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Veolia Environnement-Investition 11.11.2026 10:03:54

CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Veolia Environnement-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,22 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 342,231 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 34,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 735,11 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 17,35 Prozent gleich.

Veolia Environnement wurde am Markt mit 25,26 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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