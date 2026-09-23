CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Veolia Environnement-Investment verdienen können.

Die Veolia Environnement-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,52 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,063 Veolia Environnement-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 106,59 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 22.09.2026 auf 31,56 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,66 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Veolia Environnement betrug jüngst 23,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at