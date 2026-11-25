Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Rentable Veolia Environnement-Investition?
|
25.11.2026 10:03:42
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Veolia Environnement-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 34,188 Veolia Environnement-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 169,23 EUR, da sich der Wert einer Veolia Environnement-Aktie am 24.11.2026 auf 34,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,92 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 24,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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