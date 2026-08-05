CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Veolia Environnement-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Veolia Environnement-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,51 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, befänden sich nun 3,771 Veolia Environnement-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,93 EUR, da sich der Wert einer Veolia Environnement-Aktie am 04.08.2026 auf 34,98 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,93 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Veolia Environnement eine Börsenbewertung in Höhe von 25,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at