Veolia Environnement Aktie

Veolia Environnement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

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Veolia Environnement-Anlage 16.09.2026 10:03:41

CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Veolia Environnement-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Veolia Environnement-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,74 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,479 Veolia Environnement-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (31,50 EUR), wäre die Investition nun 109,60 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,60 Prozent zugenommen.

Veolia Environnement wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,95 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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