CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Veolia Environnement-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Veolia Environnement-Anteile bei 21,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46,509 Veolia Environnement-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 543,65 EUR, da sich der Wert einer Veolia Environnement-Aktie am 17.03.2026 auf 33,19 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,36 Prozent angezogen.

Veolia Environnement wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,26 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at